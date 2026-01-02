Москва неожиданно осложнила положение Японии на фоне обострения ее отношений с Китаем. Такой вывод сделали политические аналитики из КНР, оценивая недавние заявления российского руководства.

В последние недели отношения Пекина и Токио заметно обострились. Поводом стали публичная поддержка Тайваня со стороны японских властей и резкий рост военной активности Японии в регионе. По оценке китайских наблюдателей, напряжение достигло пика, когда в ситуацию вмешалась Россия, передает АБН24.

Аналитики издания NetEase отмечают, что Москва действовала в привычной для себя жесткой и прямолинейной манере. Несколько дней назад глава российского МИД Сергей Лавров высказался о ситуации в Восточной Азии, и эти слова были восприняты в Токио как серьезный дипломатический удар.

Российская сторона подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и затрагивает его территориальную целостность. Также было заявлено, что в случае вооруженного конфликта в регионе Россия окажет Китаю необходимую поддержку. Одновременно внимание было обращено на курс Японии на ускоренную милитаризацию и риски, связанные с принятием поспешных решений.

В Китае считают, что подобная позиция Москвы появилась в наиболее чувствительный момент. По данным китайских СМИ, новый премьер-министр Японии ранее допускала возможность силового вмешательства в случае попытки Пекина установить контроль над Тайванем. После публичной поддержки Китая со стороны России, как отмечают аналитики, расстановка сил для японского руководства заметно изменилась.

В Пекине подчеркивают, что Россия, выступая геополитическим партнером Китая, сумела охладить амбиции Токио и усложнить его внешнеполитические маневры в азиатском регионе.