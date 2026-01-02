Дмитриев задал неудобный вопрос про трагедию в Хорлах

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в Хорлах. Об этом он написал в соцсети Х.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?», — задался вопросом политик, сделав репост одного из блогеров, который написал о событии.

«Бедные европейцы»: Дмитриев прокомментировал высказывания фон дер Ляйен

Удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженными силами Украины нанесли по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря прямо в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети.

Ранее бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало имена семи погибших в результате удара ВСУ.