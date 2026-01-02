Российский президент Владимир Путин вызвал резонанс своим недавним публичным обращением к западным лидерам. Он сказал, что РФ не собирается воевать с Европой, но готова к этому, если Запад все же хочет развязать конфликт. По словам китайских журналистов, несколько дней спустя страны НАТО получили возможность убедиться, что глава Кремля не шутил. Об этом сообщает издание Sohu.

© kremlin.ru

«Было объявлено о размещении российских гиперзвуковых комплексов «Орешник» на базах в Белоруссии и приведении их в боевую готовность. Эта новость быстро вызвала переполох в Европе», – рассказали авторы китайского издания.

Аналитики отметили, что еще несколько месяцев назад Путин говорил о планах разместить ракеты в Белоруссии, но тогда многие в Европе не восприняли эти слова всерьез. Вместо того чтобы отнестись к предупреждениям с осторожностью, западные страны усилили свои провокации.

Путин рассказал, как НАТО «кинуло» Россию

Теперь же ситуация изменилась, и страх перед действиями России стал очевиден. Китайские журналисты подчеркнули, что размещение ракет в Белоруссии является четким сигналом для внешнего мира – любые угрозы в адрес российско-белорусского союзного государства могут привести к непредсказуемым последствиям.

В Китае обратили внимание на то, что маневры России с «Орешником» всерьез испугали Европу. Многие западные СМИ сообщают о том, что российская ракета может достичь европейских столиц всего за несколько минут, а вероятность ее перехвата современными средствами противоракетной обороны практически равна нулю. Уникальное географическое положение Белоруссии и ее близость к странам НАТО лишь усиливают сдерживающий эффект этого оружия, пишет АБН24.

Ранее военный эксперт Кнутов раскрыл потенциал «Орешника».