НАТО стало не до смеха: Путин жестко ответил Западу на провокации
Российский президент Владимир Путин вызвал резонанс своим недавним публичным обращением к западным лидерам. Он сказал, что РФ не собирается воевать с Европой, но готова к этому, если Запад все же хочет развязать конфликт. По словам китайских журналистов, несколько дней спустя страны НАТО получили возможность убедиться, что глава Кремля не шутил. Об этом сообщает издание Sohu.
«Было объявлено о размещении российских гиперзвуковых комплексов «Орешник» на базах в Белоруссии и приведении их в боевую готовность. Эта новость быстро вызвала переполох в Европе», – рассказали авторы китайского издания.
Аналитики отметили, что еще несколько месяцев назад Путин говорил о планах разместить ракеты в Белоруссии, но тогда многие в Европе не восприняли эти слова всерьез. Вместо того чтобы отнестись к предупреждениям с осторожностью, западные страны усилили свои провокации.
Теперь же ситуация изменилась, и страх перед действиями России стал очевиден. Китайские журналисты подчеркнули, что размещение ракет в Белоруссии является четким сигналом для внешнего мира – любые угрозы в адрес российско-белорусского союзного государства могут привести к непредсказуемым последствиям.
В Китае обратили внимание на то, что маневры России с «Орешником» всерьез испугали Европу. Многие западные СМИ сообщают о том, что российская ракета может достичь европейских столиц всего за несколько минут, а вероятность ее перехвата современными средствами противоракетной обороны практически равна нулю. Уникальное географическое положение Белоруссии и ее близость к странам НАТО лишь усиливают сдерживающий эффект этого оружия, пишет АБН24.
