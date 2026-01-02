Противники мирного урегулирования по украинскому вопросу пытаются убедить Вашингтон в необходимости наказать российского президента Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. И это говорит об их бесстыдстве, посетовал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — отметил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил о том, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.

В ЕС отказались верить в атаку Киева на резиденцию Путина

Ранее итальянский профессор Алессандро Орсини заявил, что постоянные изменения в плане по мирному урегулированию кризиса на Украине и встречи украинского лидера Владимира Зеленского с главами государств свидетельствуют о скорой капитуляции Киева.

В свою очередь, эксперт Василий Кашин высказал мнение, что Владимир Зеленский хочет стать классическим диктатором прифронтового государства времен холодной войны, так как это позволит сделать его в глазах Запада безальтернативным лидером.