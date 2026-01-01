Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с трагедией в Одессе

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что атака ВСУ на мирных жителей Херсонской области по жестокости и цинизму сопоставима с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, такую оценку он озвучил в ходе доклада главе государства о ситуации после удара беспилотников по кафе и гостинице в поселке Хорлы.

«Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал Сальдо.

Вечером 1 января Сальдо по телефону доложил Путину об атаке ВСУ на Хорлы.

МИД России сделал заявление после атаки ВСУ на Херсонскую область

В Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали Новый год. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Не выжили 24 человека, еще десятки человек пострадали, их доставили в больницы.