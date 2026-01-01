Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации в Херсонской области

Президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о ходе следственных действий. Об этом в четверг, 1 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© Пресс-служба Совфеда

— Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров рассказал, что в Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на село Хорлы. Трое из доставленных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом.

МИД России сделал заявление после атаки ВСУ на Херсонскую область

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за удара армии Украины по Хорлам. По словам губернатора, регион скорбит вместе с семьями погибших в результате трагедии.