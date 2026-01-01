Россия намерена передать США данные о цели атаки дронов в Новгородской области

Россия передаст США материалы, подтверждающие, что целью атаки Украины была именно госрезиденция, сообщили в Минобороны, подчеркнув, что это следует из расшифровки полетного задания сбитого дрона — он был нацелен на один из объектов на территории президентской резиденции в Новгородской области.

© BFM

Карта с маршрутами украинских БПЛА, летевших атаковать резиденцию президента России. Фото: Минобороны России

Атака на госрезиденцию в Новгородской области происходила в ночь с 28-го по 29 декабря с применением БПЛА дальнего действия и продлилась почти 12 часов. Всего Киев задействовал 91 беспилотник, отмечают в Минобороны РФ.

Накануне ведомство сообщило, что украинские дроны, атаковавшие резиденцию российского президента на Валдае, Киев запустил с территории Сумской и Черниговской областей. На представленной карте БПЛА двигались по схожим траекториям. Многие из них были сбиты еще над Брянской областью, которую от Новгородской отделяют Смоленская и Тверская.

Ранее сегодня The Wall Street Journal написала, ссылаясь на источники, что ЦРУ доложило Трампу, что «попытки нападения на Путина не было». Разведка США установила, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но не поблизости, пишет газета. Отмечается, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа по этому вопросу. После чего президент США перепостил статью другой газеты — New York Post, где говорится, что «именно Россия препятствует миру».

Официальной реакции Белого дома пока не было. Комментирует политолог Георгий Бовт:

Георгий Бовт политолог, журналист: «То, что Трампу его спецслужбы доложили о том, что атаки на резиденцию Путина не было, это, конечно, может сильно осложнить как личные отношения двух президентов, так и весь дальнейший переговорный процесс с Америкой. Они утверждают, что дроны летели, имея целью другой объект, военный, который они атаковали уже в Новгородской области ранее, и который находится в некотором отдалении от резиденции Путина, даже не вблизи. В ответ на это российские военные сейчас собираются передать американцам содержимое одного из дронов с расшифрованным полетным заданием, который должен подтвердить их правоту. Будет создана, таким образом, ситуация, которая уже была во время первого президентского срока Трампа, когда во время саммита в Хельсинки Путин уверял его, что Россия не вмешивалась в президентские выборы, Трамп сказал, что он этому верит, потом был большой скандал, поскольку тогдашнее руководство американских спецслужб уверяло обратное, и Трампа стали обвинять, что он верит русским больше, чем своим спецслужбам. Это был огромный скандал, Трамп быстро отступил от своей позиции и вынужден был подчиниться ходу событий. Лишь потом, уже когда он перестал быть 45-м президентом и когда уже практически стал 47-м, выяснилось, что никакого вмешательства не было, и тогда вся эта история была инспирирована американскими демократами и связанными с ними политиками, в том числе и спецслужбами. Так что на сей раз может повториться та же самая история, и Трамп стоит перед выбором: кому верить — своему ЦРУ или российским ФСО и ФСБ. Так что в любом случае этот эпизод может сыграть достаточно пагубную роль в отношениях между Москвой и Вашингтоном и может осложнить дальнейший переговорный процесс. Учитывая личностные характеристики Трампа, он относится, безусловно, к тем, кого называют нарциссами, такие люди не любят, когда их обманывают или этот тезис об обмане стоит в отношении них, и кто-то утверждает, что их обманывают, поэтому они очень болезненно относятся к таким ситуациям».

В статье New York Post, которую перепостил Трамп, призывают к жестким мерам против России, после того как Кремль заявил о пересмотре своей позиции по переговорам после «нападения на резиденцию»: «Ответом не должно стать больше уступок, а наоборот — более жесткие меры.

Комментирует политолог-американист Малек Дудаков:

Малек Дудаков, политолог-американист: «На текущий момент мы продолжаем наблюдать уже вполне привычные со стороны Дональда Трампа эмоциональные качели, которые продолжались весь ушедший 2025 год и, видимо, будут продолжаться и в 2026 году. Теперь, я думаю, что примерно схожая ситуация повторяется. Последние несколько недель были очень тяжелыми для украинских лоббистов, недавняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго прошла, на мой взгляд, очень провально для украинской стороны, но этот период закончился, и теперь Трамп снова пытается еще и на Россию как-то давить. Другое дело, что опять же публикация, перепост статьи из New York Post, одной из самых ястребиных американских медийных изданий, которые относятся к империи Руперта Мердока, наверное, говорит о том, что Трамп пытается показать то, что видите, я не только Украину додавливаю, но и пытаюсь что-то и против России говорить. Но вопрос в том, будут ли после этого какие-то реальные действия, потому что сложно предположить, что Трамп может предпринять. Санкции теоретически он может ввести, хотя уже в принципе и так практически все введено, каких-то новых поставок военной помощи я не ожидаю, это в принципе в Вашингтоне не обсуждается. Остается, видимо, только либо риторические давление оказывать, либо закрывать глаза на то, как ястребы нынешней администрации, включая представителей ЦРУ, Джона Рэтклиффа того же самого, помогают украинцам наносить удары по российским НПЗ и другим инфраструктурным объектам. Конечно, это ни в коей мере не способствует успеху переговорного процесса. Я думаю, что это, конечно, может привести к замедлению переговорного процесс, но долгосрочно время работает на нашей стороне, поэтому когда он там снова возобновится в полном объеме, например, весной 2026 года, уже ситуация на фронте будет другая, позиции Украины будут гораздо более шаткими, то есть для нас будет гораздо проще их додавливать. Ну, а пока, в общем, остается только наблюдать за тем, как разрешится нынешний раскол в администрации Трампа, который, очевидно, проявляется».

За последние дни действия Украины осудили Белоруссия, Индия, Казахстан, Таджикистан, ОАЭ, и ряд других стран. Киев называет заявления Москвы фейком. Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила, что никто не должен верить заявлениям России. Трамп ранее называл украинскую атаку на резиденцию российского президента «безрассудным» поступком.