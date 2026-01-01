МИД России сделал заявление после атаки ВСУ на Херсонскую область

Киевский режим, совершив варварское злодеяние против мирных жителей Херсонской области вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с террористической атакой киевского режима против мирного населения Херсонской области Российской Федерации.

"Совершив это варварское злодеяние, киевский режим вновь показал свою человеконенавистническую неонацистскую сущность. Дроны ВСУ полетели на мирных жителей буквально сразу после очередных лицемерных рассуждений Зеленского в своем новогоднем обращении о стремлении Киева к миру. Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять", - подчеркнули в МИД РФ.

Кровавое злодеяние киевского режима, совершившего атаку на кафе и гостиницу, полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием, говорится в заявлении МИД России.

Появились подробности атаки на отель и кафе в Хорлах

"Нынешний преступный удар по мирным гражданам в населенном пункте Хорлы - это кровавое злодеяние киевской клики, которое полностью лежит на совести западных руководителей, продолжающих подпитывать обанкротившийся режим деньгами и оружием. Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - указали в дипведомстве.

Россия призывает правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением теракта киевского режима в Херсонской области.