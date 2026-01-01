Москалькова призвала международное сообщество осудить удар ВСУ по Хорлам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара ООН по правам человека и все международное сообщество публично осудить удар ВСУ по мирным жителям в Херсонской области.

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека, всему международному сообществу с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", - написала Москалькова в своем Telegram-канал в связи с целенаправленно нанесенным по мирным жителям Херсонской области ударом ВСУ.