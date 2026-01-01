Удар беспилотников Вооруженных сил Украины по мирным жителям в кафе и гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен намеренно, кровь погибших на руках Владимира Зеленского и его европейских спонсоров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В новогоднюю ночь в Херсонской области был совершен теракт. Киевский режим нанес намеренный удар по гостинице и кафе, где собрались мирные граждане. На руках Зеленского и его европейских спонсоров кровь невинно убитых людей", - написал Володин в Max.

Володин выразил слова соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.