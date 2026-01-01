Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что атака ВСУ на мирных жителей в Херсонской области в очередной раз продемонстрировала неонацистскую ненависть киевского режима и расчеловечивание в геометрической прогрессии. Об этом пишут РИА Новости.

«Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался – расстреливали», - написала она в Тelegram-канале.

Единственное различие – нынешние нацисты прикрываются защитой детей и стремлением к демократии.

«Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым», - констатировала Захарова.

Ранее Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.