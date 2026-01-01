Андрей Колесник, депутат Государственной думы, в разговоре с журналистами NEWS заявил, что ответ России на удар БПЛА ВСУ по мирным гражданам, отдыхавшим в канун праздника в кафе в Херсонской области, будет жестоким. Парламентарий предположил, что все ближайшие к месту трагедии опорные пункты и места дислокации ВСУ будут уничтожены. Также будут нанесены удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне, хотя до этого Херсон «берегли».

«ВСУ расположены недалеко в Херсонской области, через реку. Предположу, что будет нанесен удар по всем опорным пунктам вдоль реки, по местам дислокации ВСУ. Думаю, их больше не будет. Но ответ на теракт будет жестоким. Скорее всего, будут нанесены удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне. До этого, скажем так, мы его берегли», - сообщил Колесник.

В результате налета трех беспилотников ВСУ самолетного типа погибли 24 человека, пострадали больше 50. Однако цифры не точные и еще устанавливаются. Администрация сельсовета ведет учет местных жителей и их гостей. В связи с происшествием сельсовет обратился к местным жителям с просьбой пройти перерегистрацию, что позволит определить точное количество пострадавших.