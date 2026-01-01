Сальдо высказался об организаторах новогоднего удара ВСУ по Херсонской области

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице в Хорлах, совершенный в новогоднюю ночь, могли организовать британских и европейские спецслужбы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления», — предположил он.

Ранее Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по месту, где мирные жители встречали Новый год, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Из-за пожара, вызванного атакой БПЛА, загорелись здания кафе и гостиницы, многие погибшие сгорели заживо.