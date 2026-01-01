В Совфеде прокомментировали атаку дрона в Херсонской области

Константин Косачев, вице-спикер Совфеда, назвал чудовищной атаку ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области, из-за которой погибли более 20 и пострадали более 50 человек. Об этом информируют РИА Новости.

«Что еще ждать от режима, президент которого на весь мир пожелал смерти в рождественском поздравлении? Чудовищно», - написал Косачев в Telegram-канале.

В четверг утром стало известно об атаке БПЛА с боеприпасами и зажигательной смесью по кафе в Херсонской области, где мирные жители праздновали Новый год. В результате теракта погибли более 20 человек, не менее 50 пострадали. По предварительным данным, и среди погибших, и среди пострадавших есть дети. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей.

Атака ВСУ на кафе в Херсонской области: что известно к этому часу

По данному факту Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.