С 1 января в России вступил в силу ряд законов и изменений

С наступлением 1 января в Российской Федерации вступили в юридическую силу законодательные нововведения и поправки. Перечень опубликован на сайте кабмина:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) возрос до 27 093 рублей.

Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, теперь имеют право на получение оплачиваемого больничного листа.

Введен всесезонный (круглогодичный) призыв граждан на военную службу.

Страховые пенсии были подвергнуты индексации в размере 7,6%. Центральный банк России расширил список признаков, указывающих на мошеннические действия, с 6 до 12 пунктов.

Время, посвященное уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, теперь в полном объеме учитывается в страховом стаже родителя для каждого ребенка, без учета действовавших ранее ограничений.

Микрофинансовые организации (МФО) теперь обязаны запрашивать у потенциальных заемщиков официальные документы, подтверждающие их уровень дохода.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право проводить оценку финансовой устойчивости и состоятельности предприятий.

Денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано на 4%.

Семьи, имеющие невысокий уровень дохода, получили возможность возврата части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за предыдущий налоговый период.

Начала действовать обновленная стратегия государственной национальной политики, рассчитанная до 2036 года.

Для регистрации и заселения в гостиничные комплексы теперь допускается использование водительского удостоверения в качестве удостоверяющего личность документа.

Кроме того, введен в действие новый общероссийский классификатор профессий и должностей, содержащий 5 597 позиций.