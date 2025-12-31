Пушилин заявил, что в ДНР сейчас проживает 2,9 млн человек

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на территории ДНР сейчас проживает порядка 2,9 млн человек — и эта цифра устойчиво увеличивается. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас расцениваем, что порядка 2 млн 900 тыс. человек сейчас проживает на территории республики, и эта цифра постоянно растёт», — отметил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что после полного освобождения и восстановления региона люди продолжат возвращаться на родину, добавил Пушилин.

В феврале стало известно о планах Росстата провести Всероссийскую перепись населения не позднее 2031 года.