Раскрыта реакция Лукашенко на атаку на резиденцию Путина

Пресс-служба Кремля вслед за белорусской стороной раскрыла подробности предновогоднего телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Москва подтвердила, что центральной темой беседы, состоявшейся вечером 31 декабря, стали не только праздничные поздравления, но и оценка действий Киева.

В официальном сообщении подчеркивается, что Александр Лукашенко «решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников» на резиденцию президента России в Новгородской области. Лидеры двух стран пришли к единому мнению относительно истинных мотивов этого нападения. В Кремле прямо увязали удар с попыткой сорвать намечающийся диалог между Москвой и Вашингтоном:

«Подчеркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны констатировали, что подобные действия направлены исключительно на подрыв хрупкого процесса разрядки. Обсудив угрозы безопасности, главы государств обменялись теплыми пожеланиями братским народам двух стран.

Ранее агентство БЕЛТА уже сообщало о факте этого разговора. Минск передавал, что Александр Лукашенко успел посмотреть новогоднее обращение коллеги в интернете и дал ему высокую оценку, а также договорился с Владимиром Путиным о личных встречах после начала 2026 года.