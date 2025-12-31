Лукашенко обсудит с Путиным атаку на резиденцию российского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным об атаке на резиденцию в Новгородской области.

"Эта резиденция, опять же, насколько я понимаю - я с Путиным переговорю на эту тему - это такой загородный дом, куда приезжали многие-многие иностранные гости", - сказал белорусский президент.

Видеофрагмент общения Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".