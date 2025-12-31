Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом.

«Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового, 2026 года... 2025 год стал для страны особенным, это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы», — сказал он в видеообращении.

Также президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

В ходе своей речи он пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году, а также уделил большое внимание теме бойцов СВО и единству России.