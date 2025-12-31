Матвиенко назвала главное достояние России

Уходящий 2025 год в очередной раз подтвердил, что главное достояние и опора России - это люди, которые думают о судьбе страны. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым годом. <...> Уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние нашей страны - это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу", - сказано в письме.

Матвиенко также отметила, что для каждого россиянина 2025 год был разным: с малыми и большими победами, открытиями, личными достижениями.

"Он [год] объединил россиян в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач, стремлении сделать все возможное для процветания Родины. Понимая, как нам дороги стабильность и общественное согласие, мир и глобальная безопасность, мы вместе преодолевали вызовы времени, трудились для укрепления российской государственности", - подчеркнула председатель СФ.

Матвиенко выразила надежду, что в 2026 году Россия выдержит все испытания. "Мы ждем новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся", - заключила она.