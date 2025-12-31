Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным новогодним телеобращением из Кремля. Его показали в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступает полночь, - на Камчатке и Чукотке.

Перед полуночью по местному времени новогоднее поздравление Путина увидят и во всех остальных часовых поясах.

Президент РФ почти всегда выступает с новогодним обращением из Кремля, но несколько раз эта традиция нарушалась. 31 декабря 2022 года - в год начала специальной военной операции - глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А в 2013 году российский лидер обратился к россиянам из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства.