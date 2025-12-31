Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, высказался об атаке киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Парламентарий убежден, что ответ должен быть таким, чтобы исключить желание повторения.

«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», - сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, которые приводят РИА Новости, чем дальше российская армия будет продвигаться по линии фронта, тем будет больше агрессивных и безрассудных действий со стороны Киева. Он добавил, что уже порядка двух миллионов человек на Украине погибло, часть из них пропала без вести.

«Кровавый киевский режим, он действительно кровавый. Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти», - отметил председатель Госдумы.

Ранее Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины.