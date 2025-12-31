Западные страны испугались последствий своей политики и краха антироссийской концепции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Западные страны загнали себя в угол собственной глупости, лжи и изоляции, оказавшись охваченными ужасом после провала концепции «поставить Россию на место», сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, они сами отказались от предложений сотрудничества и свернули все контакты, после чего оказались изолированы в результате своих действий.

Запад, по ее мнению, проявил «чудовищную глупость и подлейшую риторику» и теперь испытывает ужас от необходимости объяснить свое поведение собственному населению.

Она также добавила, что Запад пугает не только объяснение провала своей политики, но и осознание неспособности осуществить те публичные задачи, которые были поставлены, в частности – «поставить Россию на место». По мнению Захаровой, западные страны даже не могут контролировать собственные действия полностью.

«Как только они откроют рот, они услышат ответ с нашей стороны со ссылкой на даты, факты, с цитатами, с приведением источников, со ссылкой на международное право. Они понимают только это», – отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия и дальше будет доводить правду до западных граждан, чтобы противодействовать антироссийской пропаганде.

Захарова назвала Зеленского "монстром с кровавой слюной"

Также Захарова отметила, что созданный Западом монстр в виде Владимира Зеленского уже дышит им в затылок, теперь он несет угрозу уже самим западным державам.