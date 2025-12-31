Международное сообщество хочет отдохнуть от президента Украины Владимира Зеленского, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на слова украинского лидера об усталости.

«У меня такое впечатление, что весь мир хочет отдохнуть от него», — Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам/ «Он слишком много наделал бед, тревог в мире, у себя в стране. Поэтому на самом деле международное сообщество хочет от него уже отдохнуть», — заметил Карасин.

Зеленский захотел отдохнуть

Ранее Зеленский заявил, что после окончания конфликта на Украине хочет отдохнуть. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Так политик ответил на вопрос о том, что он будет делать, когда завершится конфликт и он покинет свою должность.