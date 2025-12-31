Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, считает, что важнейшим итогом 2025 года стало то, что Россия вернула миру память о Второй мировой войне, и она «воссияла» должным образом.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы вернули миру знание о Второй мировой войне. Мы не растворили его в каких-то странных гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению, которой бы просто не было, если бы пришел нацизм и фашизм туда и окончательно укрепился», - сказала она в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что страны мирового большинства отмечают юбилей победы во Второй мировой войне вместе с Россией.

«Мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. Я считаю, что она воссияла», - резюмировала Захарова.

Праздник Великой Победы над гитлеровским нацизмом, 80-летие которой отмечалось в этом году, является важнейшей частью общей истории народов бывшего СССР, объединенных стремлением сохранить историческую память о Великой отечественной войне и передать ее следующим поколениям. Вот почему, подчеркнул генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, 2025-й объявлен на пространстве Содружества Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.