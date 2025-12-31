Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год «на красном коне»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik пожелала россиянам встретить 2026 год так, как на картине Кузьмы Петрова-Водкина — «на красном коне», а также наполнить жизнь любовью — тем чувством, которое, по её словам, придаёт смысл всему остальному.

«Раз про коня, раз про лошадь, раз про это животное, то я считаю, что мы должны все встретить новый год на красном коне. Не огненная лошадь, а красный конь. Такой, как у Петрова-Водкина», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, символ огненной лошади больше связан с культурой восточных стран, живущих по лунному календарю. Для россиян же ближе и понятнее образ с картины Петрова-Водкина, которую Захарова назвала «сочным, ярчайшим и символическим произведением».

Также она пожелала всем здоровья, сил, терпения, веры и любви, отметив, что без любви всё остальное теряет смысл.

