В Крыму высмеяли заявление Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов посмеялся над заявлением Владимира Зеленского о готовности освободить свой пост.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал уйти из власти после завершения российско-украинского конфликта.

«Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», - сказал Константинов.

Константинов подчеркнул, что Зеленский прекрасно понимает, что ему надо сбежать куда-нибудь подальше с Украины, информируют РИА Новости.

«Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят», - уточнил парламентарий.

Зеленский захотел отдохнуть

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что после попытки атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина Владимир Зеленский может бежать в ЕС или укрыться в бункере.