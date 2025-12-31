Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок и капает кровавой слюной.

По словам дипломата, западное сообщество начало видеть в Зеленском уже не "борца за демократию и воина света", а называть происходящее коррупцией.

"Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им, так сказать, дышит в затылок. Это уже нужно понимать, потому что он вот этой кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи. Он уже проявлял себя, например, на африканском континенте", - добавила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также указала, что оружие, перебрасывавшееся Западом, "разлетелось по многим уголкам планеты".