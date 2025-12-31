Доминика, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, а также Сент-Китс и Невис в течение последних лет поддерживали антироссийские резолюции в ООН из-за своей зависимости от Запада, в особенности от США.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол России в Ямайке и по совместительству в этих карибских государствах Сергей Петрович.

«Приходится говорить о том, что страны совместительства — в нашей мидовской терминологии — зачастую вынуждены идти на поводу у Запада в том, что касается антироссийских инициатив», — сказал он.

По словам дипломата, развивающимся карибским государствам, как и многим другим, приходится голосовать по «предписанному» сценарию. Петрович отметил, что это связано с нахождением этих стран в полной экономической зависимости от Запада, в частности, от США, и должны выполнять указания партнеров.

До этого газета The New York Times писала, что экипаж танкера Bella 1, который уже несколько дней преследуют в Атлантическом океане корабли Береговой охраны США, нарисовал на борту судна флаг России.

По словам собеседников издания, инцидент произошёл 21 декабря в Карибском море. Экипаж танкера изобразил на корпусе судна российский флаг, тем самым продемонстрировав, что Bella 1 находится под защитой России.