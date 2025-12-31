В МИД РФ высказались о расследовании крушения самолета AZAL в Актау

Россия рассчитывает, что Казахстан в ближайшее время завершит расследование причин крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) и все связанные с этим вопросы будут закрыты.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом», — заявил Михаил Галузин. Его слова передает РИА Новости.

Итоги расследования крушения самолета AZAL объявят после экспертиз за рубежом

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау в Казахстане. По данным казахстанских спасателей, из находившихся на борту 67 человек выжили 29, включая девятерых граждан России. Расследование его причин ведет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов из Казахстана, России и Азербайджана.