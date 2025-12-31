Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что в уходящем году президент Финляндии Александр Стубб, а также другие финские политики стали лидерами по неадекватности своих заявлений, в частности, о Второй мировой войне.

Об этом пишут РИА Новости.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла. Они никак не могли сразу определиться с тем, какую сторону истории занимать», - сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Финляндия «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

Комментируя его высказывание, Захарова подчеркнула, что, напротив, исключительно благодаря СССР, Финляндия смогла достойно жить и развиваться в ХХ веке.

«Сами себе пролили кипяток на ноги, понимаете? Причем не из-за каких-то чьих-то козней, а просто взяли кастрюлю и вылили себе сами. Я считаю, что это одно из таких антизаявлений не только года. Это как квинтэссенция глупости, подлости и лжи", -

подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал, что антироссийская политика Финляндии привела страну к бедственному положению, так как обернулась потерей российских туристов.

Сейчас Восточная Финляндия, которая развивалась благодаря турпотоку из РФ, терпит убытки в миллион евро каждый день (93,6 миллиона рублей). А потери доходов всей страны насчитывают два миллиарда евро (193 миллиарда рублей) ежегодно.