Анонсирован скорый приезд Путина в Турцию

Источник из дипкорпуса Турции сообщил о том, что визит президента России Владимира Путина в Анкару может состояться в ближайшее время.

Главы государств Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) и Владимир Путин (Россия) на постоянной основе поддерживают деловые связи, пишут РИА Новости.

«Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина (Владимира) Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», - проинформировал собеседник агентства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщал ранее, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, и при наличии возможности встреча глав государств будет организована.

Эрдоган раскрыл подробности переговоров с Путиным

В сентябре 2025 года ТАСС писал, что президент РФ Владимир Путин удовлетворен темпом развития торговли России и Турции, товарооборот в первом полугодии вырос на 3%. Он подчеркнул также, что высоко ценит личные контакты, которые неизменно проходят в конструктивном, взаимоуважительном ключе.