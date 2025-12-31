Путин заявил о высоком уровне отношений между Россией и Киргизией

Российско-киргизские отношения находятся на высоком уровне и страны будут наращивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера Владимира Путина, направленной президенту Киргизии Садыру Жапарову.

"Отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Бишкеке. Мы, несомненно, будем и впредь активно наращивать плодотворное сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и прочих сферах, а также координировать усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - цитирует поздравление президента РФ пресс-служба главы киргизского государства.

По словам Путина, это отвечает коренным интересам "дружественных народов России и Кыргызстана", а также "идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве".

Президент России также пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в наступающем новом году и всему народу Киргизии "благополучия и процветания".