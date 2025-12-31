За атакой на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области стоит не только Киев, но и Лондон. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее. Иначе он бы просто не осмелился это сделать», — пишет L'AntiDiplomatico.

Раскрыт страх Украины после удара по резиденции Путина

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались ударить по резиденции Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. В Москве это квалифицировали как террористическую атаку. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия определила цель и время для нанесения ответного удара. При этом Киев после предпринятой попытки атаки столкнулся с масштабным дипломатическим давлением со стороны ряда государств мира.