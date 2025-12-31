На Украине сравнили Путина и Трампа со Сталиным и Рузвельтом

Бывший депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин в эфире телеканала NTA сравнил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Иосифом Сталиным и Франклином Рузвельтом.

По его словам, сегодня бессмысленно обсуждать гарантии безопасности Украине от Евросоюза, когда тот сам нуждается в защите. А российско-американский диалог в Анкоридже на Аляске, как считает политик, может поставить вопрос о разделе Европы на сферы влияния.

Focus: Трамп считает себя великим посредником, но последнее слово за Путиным

Михальчишин допустил повторение Тегеранской или Ялтинской конференции времен Второй Мировой войны.

«Только в формате, когда новейший Сталин и новый Рузвельт будут встречаться без новейшего Черчилля, потому что его просто-таки нет и, к сожалению, быть не может», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет.