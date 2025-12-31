Несмотря на ореол великого посредника, который примеряет на себя президент США Дональд Трамп, последнее слово в решениях по украинскому конфликту остается за президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Дональд Трамп позиционирует себя в Мар-а-Лаго как великий посредник в украинском конфликте. Но, несмотря на его истории успеха, Владимир Путин остается истинным лицом, принимающим решения по вопросам [украинского кризиса]», — пишет журнал Focus.

Путин и Трамп поговорили впервые за два с половиной месяца

В издании также отмечают, что в ходе переговоров во Флориде выяснилось, что Трамп больше симпатизирует Владимиру Путину, нежели украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это видно по тому, насколько по-разному встретили обоих президентов в США, во время встречи с первым на Аляске, с ковровой дорожкой и почетом, и со вторым — во Флориде, без каких-либо торжественных атрибутов.

Немецкие журналисты также подчеркивают, что Россия железно придерживается своей позиции. Если бы Украина приняла «смелые решения» по территориальным вопросам, то переговоры прошли бы наиболее эффективно.