Пушков объяснил значение слов фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз подтверждают, что членство этой страны в военном блоке НАТО окончательно снято с повестки дня. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков с своем Telegram-канале.

«Таким образом фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран-членов блока. Оно-то, по замыслу фон дер Ляйен, и будет гарантировать Украине ее безопасность», — отметил российский сенатор.

Пушков также подчеркнул, что речь о вступлении в НАТО для Украины уже не идет, так как вопрос снят с повестки дня.

Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

«В тех 20-ти пунктах, что Зеленский привез Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами альянса, судя по всему, этот пункт не был принят Трампом», — сообщил Пушков.

Сенатор также сообщил, что в Евросоюзе «не слишком» рассчитывают на НАТО, как структуру, способную дать Украине «некие гарантии». По информации Пушкова, внутри НАТО произошел раскол - США, Венгрия и еще несколько европейских стран выступили против любых гарантий от НАТО как альянса.

«Не от хорошей жизни, как говорится, она (фон дер Ляйен - прим. ред) сделала такое заявление. ЕС - не военная структура, а потому гарантии безопасности никому никогда не давал», — Заключил Пушков.

До этого Пушков отмечал, что заявлениями о якобы существующей российской угрозе европейские политики оправдывают растущие военные расходы.

