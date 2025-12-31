В МИД РФ пошутили о шансах на общение с новым составом Еврокомиссии

Диалог между Россией и Европейским союзом не утрачен окончательно и может быть восстановлен после смены руководства в Брюсселе. Об этом 30 декабря заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников на брифинге в Москве, сообщила пресс-служба министерства.

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой „срок годности“, после которого будет другой состав», — заявил Масленников газете «Известия».

В России указали на плюс в возобновлении отношений с ЕС

По его словам, действующий состав Еврокомиссии не является окончательным политическим фактором, а отношения с Россией зависят от решений будущего руководства ЕС. Москва намерена и дальше поддерживать рабочие форматы взаимодействия с отдельными государствами — членами ЕС, а также с европейскими общественными и экспертными структурами.