Захарова: Россия призывает "горячие головы" отказаться от эскалации вокруг Ирана

Москва призывает "горячие головы" отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Российская Газета

"Призываем "горячие головы" осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что конфронтация порождает трагедию и создает реальные угрозы международному миру и безопасности, отдаляя вовлеченные стороны от достижения искомых развязок.

Дипломат обратила внимание на то, что комментарии Израиля о возможности военных ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу. Она добавила, что призывы решить вопросы иранской ядерной программы силой приведут к серьезной катастрофе.