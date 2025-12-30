Молчание Управления верховного комиссара ООН по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является покрывательством террористических действий Киева. Об этом говорится в Геннадия Гатилова.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности [Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера] Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — отметил постпред.

Гатилов подчеркнул, что Россия ожидает должной реакции и оценки действий ВСУ со стороны международной организации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.