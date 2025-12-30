В МИД РФ заявили решительный протест Латвии, Литве и Эстонии

Временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ, им заявлен решительный протест за противоправные действия в отношении хозяйственной деятельности российских посольств. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине", - указали в МИД РФ.

Главам дипмиссий заявлено, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер".

Действия Латвии, Литвы и Эстонии против хоздеятельности посольств России нарушают нормы международного права, заявили в МИД РФ.