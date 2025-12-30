Захарова обменялась подарками с сестрой Ким Чен Ына

В преддверии Нового года официальный представитель МИД России Мария Захарова получила персональный подарок от одной из самых влиятельных и закрытых фигур мировой политики — сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Сюрприз оказался настолько внезапным, что ответный жест пришлось готовить в экстремальном режиме ночного «цейтнота» с привлечением лучших творческих сил России.

«Я узнала об этом буквально вчера вечером... Я решила обратиться ко всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать её портрет сангиной. Будучи не знакомыми с товарищем Ким Ё Чжон лично, мы с Никасом подумали, что на этом фото запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью», — рассказала Захарова в своем Телеграм-канале.

Драгоценную вазу ручной работы с золотой росписью, символизирующую «новое место процветания государства», вручил Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, передала через посла теплые поздравления. В ответ послу передал портрет Ким Ё Чжон, созданный Сафроновым за считанные часы.