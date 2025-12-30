В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по авиакатастрофе AZAL

Россия сотрудничает с Казахстаном по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя МИД РФ Михаил Галузин.

© МЧС Республики Казахстан

По его словам, международное расследование обстоятельств произошедшего ведет спецкомиссия, которая была создана при министерстве транспорта Казахстана. Российская сторона оказывает структуре все необходимое содействие, а авиационные власти РФ ответили на все поступившие запросы от коллег из республики.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL возле Актау в декабре 2024 года. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее.