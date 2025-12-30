Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что желание украинских властей запретить в стране русскоязычные сайты говорит о русофобии Киева и о стремлении порвать исторические связи с Россией, что, в свою очередь, служит очередным показателем того, что Украина обостряет обстановку.

Как заметил парламентарий, идея Украины состоит в том, чтобы избавиться от всех воспоминаний об общем прошлом, об исторических корнях и о том, что президент РФ Владимир Путин называет общим русско-украинским народом. Затулин подчеркнул, что Киев идет на это для того, чтобы искоренить русский язык под предлогом происходящих боевых действий.

По мнению собеседника издания, ничто не мешает Киеву при очередном желании «как-то обострить обстановку» воспользоваться соответствующими мерами.

Депутат добавил, что «более чем скромные» намеки Европы в адрес Украины о фактических преследованиях в стране лиц по национальному и религиозному признаку остаются без внимания со стороны украинских властей.