Миронов предложил расширить меры поддержки участников СВО и их семей

Приравнивание защитников Курской области к ветеранам боевых действий, продление кредитных каникул для участников СВО, введение льгот при поступлении в вузы для детей военнослужащих — всё это является комплексной законодательной поддержкой участников специальной военной операции и их семей, но надо идти дальше, заявил в интервью Дума ТВ лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

