Миронов предложил расширить меры поддержки участников СВО и их семей
Приравнивание защитников Курской области к ветеранам боевых действий, продление кредитных каникул для участников СВО, введение льгот при поступлении в вузы для детей военнослужащих — всё это является комплексной законодательной поддержкой участников специальной военной операции и их семей, но надо идти дальше, заявил в интервью Дума ТВ лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Мы настаиваем на том, чтобы одноразово простить все кредиты, штрафы, пени для участников специальной военной операции. Кроме этого, необходимо ввести единый сертификат на реабилитацию. 95 % всех реабилитационных центров — частные, только 5 — государственные. Мы предлагаем через фонд «Защитники Отечества» напрямую выделять средства каждому воину: он выбирает профиль, и чтобы недалеко от дома, и ему всё равно, частный это или государственный центр, потому что у него оплачен сертификат, сказал парламентарий.