Пезешкиан и Путин провели телефонный разговор

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и реализацию договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба Пезешкиана.

"В ходе телефонного разговора президенты Ирана и России подчеркнули стратегический уровень отношений между Тегераном и Москвой, рассмотрели реализацию двустороннего сотрудничества и подчеркнули необходимость продолжения регулярных консультаций и укрепления координации в целях развития всесторонних отношений", - отмечается в сообщении.