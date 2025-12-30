Атака киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина еще раз подтвердила террористическую сущность тех, кто незаконно удерживает власть на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте дипведомства.