Отмена в Германии долговых ограничений на военные расходы напоминает политику Адольфа Гитлера, который рассчитывал, что за военные кредиты Третьего рейха будут расплачиваться порабощенные народы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В Германии изменили законы, чтобы беспрепятственно брать военные займы. Это начинает напоминать политику Гитлера - в том смысле, что Гитлер тоже брал военные кредиты, за которые потом должны были расплатиться порабощенные народы", - заявил Пушков.

Он отметил, что Европа взяла курс на милитаризацию, под которую "уже выделяются огромные средства - €800 млрд". Предвоенная истерия, считает сенатор, помогает нынешним руководителям некоторых стран ЕС и Британии удержаться у власти.

В марте 2025 года Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону свыше 1% ВВП.