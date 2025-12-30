Лавров: РФ благодарна иностранным друзьям, осудившим атаку на резиденцию Путина

Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных друзей, осудивших террористическую атаку украинских БПЛА против госрезиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В Москве с искренней благодарностью воспринимают реакцию наших иностранных друзей и партнеров, выражающих осуждение предпринятой киевским режимом в ночь с 28 на 29 декабря террористической атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Признательны за слова поддержки и солидарности, поступающие в адрес главы российского государства, правительства и народа России", - отметил министр.