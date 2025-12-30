Лавров назвал главную цель Европы на Украине

Главная цель Европы — подготовка новой агрессии против России, о чем свидетельствует продолжающаяся поддержка Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить (...) Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», — указал дипломат.

Лавров также добавил, что страны Запада продолжают демонстрировать «расистскую сущность», с сохранением которой урегулирование конфликта на Украине невозможно.